Perrone AIOM | Rete oncologica campana una delle migliori in Italia

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – L’Associazionena di oncologia medica, “, cerca di migliorare l’equitàcure sul territorio nazionale con linee guida che dettano standard” di presa in carico “per tutte le neoplasie, quindi anche in quelle ovariche. Visto che siamo in un sistema federalista, quindi regionale”, la gestione si articola “in reti oncologiche.