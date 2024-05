Permafrost - annunciato il nuovo gioco di sopravvivenza con un teaser gameplay

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Lo sviluppatore SpaceRocket Games e l’editore Toplitz Productions hanno, undie con una storia terrificante, catapultando i giocatori in un tetro paesaggio urbano a mondo aperto dove lanon è solo una scelta, ma una necessità. Sulla scia del cataclisma, un fenomeno apocalittico delle fasi lunari, l’umanità si trova sull’orlo dell’estinzione mentre il mondo soccombe ad un gelo eterno. Ilrivela il collasso delle strutture politiche ed economiche esistenti e il mortale freddo invernale che ha provocato la morte di miliardi di persone. Come sopravvissuto, l’adattabilità è la chiave. Affronta le temperature al di sotto dello zero che avranno un effetto sulle capacità dei personaggi, caccia prede sfuggenti e riutilizza macchinari di recupero per creare gli strumenti necessari per la. Ma attenzione, perché in questa terra desolata e ghiacciata, il pericolo passa dalle fazioni ostili in lizza per il controllo alla minaccia sempre presente di predatori naturali.