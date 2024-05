Pericardite più dolorosa | il bollettino medico sulle condizioni del ministro Crosetto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arriva un importante aggiornamentodi salute deldella Difesa, Guido. “Sono in netto miglioramento”, quanto filtra sul fondatore di Fratelli d'Italia. A fare un quadro della situazione ci ha pensato direttamente il primario di cardiochirurgia del San Carlo di Nancy, prof. Giuseppe Speziale: “Gli accertamenti clinici hanno confermato che si è trattato di un nuovo episodio dipresentatosi in forma molto piùrispetto all'episodio precedente e, come allora, senza implicazioni cardiache. Passata la fase acuta di dolore, laviene trattata come una normale infezione, con terapia anti infiammatoria”. Ilha trascorso tranquillamente la notte, sempre monitorato presso l'unità coronarica dell'ospedale.ha annullato gli impegni di oggi e domani ma in mattinata ha avuto un incontro con i più stretti collaboratori per il quotidiano briefingevoluzioni del quadro di sicurezza.

