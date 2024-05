Perdere Senna - il libro tratto dal monologo ‘Io & Ayrton’ di Giorgio J Squarcia | la clip con l’attore Stefano Fresi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024)è il viaggio parallelo del pilota brasiliano dall’insaziabile voglia di emergere () e di un ragazzo italiano con una vita difficile e un destino segnato (Fiamma) in un pittoresco bar di paese. Quando Fiamma vedeper la prima volta ha solo tredici anni. I suoi coetanei sono partiti per le vacanze e lui lavora come sguattero in un bar, perennemente bullizzato dai maschi e ignorato dalle femmine. Fiamma è solo e alla disperata ricerca di un eroe. Una domenica, sullo schermo della vecchia tv del bar, finalmente lo trova: casco giallo-oro, tuta bianca, al volante di una scalcagnata Toleman. Il suo nome: Ayrtonda Silva. Partito dalle retrovie, sta superando, sotto un diluvio universale, tutti gli avversari. Poi, proprio mentre sta per effettuare l’ultimo sorpasso, la gara viene sospesa. È il Gran Premio di Montecarlo del 1984.