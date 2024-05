Perde il controllo dell’auto e finisce in una scarpata | 59enne ferito

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIncidente stradale nel primo pomeriggio di oggi sulla Statale Fortorina. Un uomo di 59 anni, alla guida di una Fiat, ha perso ilper cause in corso di accertamento quasi all’altezza dell’attuale capolinea dell’arteria alla rotonda di San Marco dei Cavoti. Dopo una sbandata, la vettura è finita in unae il conducente è rimasta incastrato all’interno dell’abitacolo, impossibilitato ad uscirne a causa dei traumi riportati nell’urto. Scattato l’allarme, sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di San Marco dei Cavoti che sono riusciti a liberare il conducente e ad affidarlo ai sanitari del 118 che lo hanno quindi trasportato in ospedale. Sul posto i Carabinieri per effettuare i rilievi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.