Perché rispolverare il Redditometro che - come già vist - non serve a nulla?

Perché rispolverare il Redditometro che, come già visto, non serve a nulla - Perché rispolverare il redditometro che, come già visto, non serve a nulla - Meloni promette che non ci sarà il Grande Fratello smentendo in parte il viceministro all'Economia. Ma lo stupore per il riutilizzo di una cosa che non ha mai funzionato, anzi, resta ... panorama

Giorgia Meloni: "Mai nessun grande fratello fiscale" sarà introdotto da questo governo - Giorgia Meloni: "Mai nessun grande fratello fiscale" sarà introdotto da questo governo - E stanno seguendo le linee guida di Vincenzo Visco e della sinistra anti-contribuente" affonda Matteo Renzi mentre lo stesso Visco si dice per l'appunto "favorevolissimo" sulla necessità di ... rainews

Scoppia il caso redditometro, tensioni nella maggioranza - Scoppia il caso redditometro, tensioni nella maggioranza - La norma era attesa "da sei anni" ed è stata "preventivamente condivisa con le associazioni dei consumatori, l'Istat e il garante per la privacy". ansa