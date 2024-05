Perché il Bayer Leverkusen è la squadra delle aspirine?

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il(che non c’entra nulla con iln Monaco) è ladi, città dove nasce la celebre casa farmaceutica. Per questo vengono simpaticamente soprannominati “”. Ma il legame connon si ferma qui. Ladi calcio, infatti, nasce nel 1907, dopo che un impiegato della, Wilhelm Hauschild, scrisse nel 1903 una lettera alla dirigenza, supportato da altri 170 colleghi, per ottenere un finanziamento per fondare una società sportiva. Prima nasce la polisportiva Turn- und Spielverein04. Successivamente la sezione calcistica. Il04porta nel logo il simbolo della multinazionale, l’inconfondibile scritta nera a croce su fondo bianco, abbracciata da due leoni rossi. Curiosamente, ilè uno dei due club tedeschi, assieme al Wolfsburg, che è di proprietà di un’azienda e non dei soci.

