Perchè Google blocca le ricerche degli utenti con iOS?

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da diversi giorniagli, che tentano una ricerca tramite Safari , chiede se sono dei robot con un captcha che appare in automatico sullo schermo, ma cosa sta succedendo? Sembrerebbe cheabbia iniziato a difendersi dal data scraping, ovvero l’estrazione di dati da parte delle intelligenze artificiali che sono ormai sempre più utilizzate come ad esempio, ChatGPT. Il messaggio mostrato danell’avviso è il seguente: “I nostri sistemi hanno rilevato un traffico insolito proveniente dalla rete del tuo computer. Questa pagina verifica se sei davvero tu che stai inviando le richieste e non un robot.”. Il captcha che lo precede è di tipo a spunta “non sono un robot”.stando, la schermata, fonte: DDay.itInizialmente questo messaggio veniva visualizzato solo daglicon un VPN attivo, così moltiApple si sono trovati a confrontarsi su Reddit, X e blog specialistici e il fattore comune che è stato riscontrato è il relay privato di iCloud e quindi basterebbe disattivarlo dalle impostazioni per risolvere, almeno momentaneamente, il problema.