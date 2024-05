Perché gli studenti vengono manganellati? È un copione che si ripete | la lettera di 200 genitori a Mattarella

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) “Ci rivolgiamo a lei comeper esprimere sconcerto e preoccupazione”. Con queste parole 200 papà e mamme di altrettanti ragazze e ragazzi delle superiori hanno scritto al capo dello Stato per dare il loro allarme su quella che definiscono continua repressione di manifestazioni e cortei studenteschi. Un messaggio inviato al presidente della Repubblica Sergio, lo stesso che, subito dopo gli scontri a Pisa di febbraio scorso, aveva dichiarato che “i manganelli esprimono sempre un fallimento”. “Signor presidente, siamo centinaia didi ragazze e ragazzi che frequentano la scuola superiore”, è l’esordio delladiffusa ai media. “Una di loro, studentessa di un liceo di Roma, è tornata a casa con la testa spaccata dal manganello di un poliziotto. Un’altra, colpita ripetutamente alle costole, è stata portata via in ambulanza.