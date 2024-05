Perché Gasperini ha zittito Xabi Alonso in finale di Europa League | la scena fa il giro del mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:41 Rieccoci amici di OA Sport. Tra poco meno di venti minuti via alla finale di Europa League tra Atalanta e Bayer Leverkusen ! 20:03 Meno di un’ora al calcio d’inizio. Sale la tensione! A tra poco! 20:00 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta dell’ultimo atto dell’ Europa League 2023- 2024 . oasport

Sead Kolasinac , esperto difensore bosniaco dell` Atalanta , ha recuperato dall`infortunio di inizio maggio che lo ha ferma to in questo finale . calciomercato

Lookman: le origini, la famiglia, il rapporto (speciale) con la madre, lo stipendio e la vittoria del mondiale - Lookman: le origini, la famiglia, il rapporto (speciale) con la madre, lo stipendio e la vittoria del mondiale - L'Atalanta ha giocato da protagonista indiscussa i primi 45' della finale di europa League, con Ademola Lookman che ha rubato i riflettori a tutti gli altri ventuno giocatori in campo. L'attaccante ha ... ilmessaggero

Atalanta-Bayer Leverkusen, formazioni ufficiali: Kolasinac c'è. In attacco De Ketelaere, Lookman e Scamacca - Atalanta-Bayer Leverkusen, formazioni ufficiali: Kolasinac c'è. In attacco De Ketelaere, Lookman e Scamacca - europa LEAGUE - Le scelte di Gian Piero Gasperini e Xabi Alonso per la finalissima di Dublino: calcio d'inizio alle ore 21, l'arbitro dell'incontro è il rumeno Istvan Kovacs. Il grande giorno ... eurosport

Atalanta, Percassi: "Viviamo qualcosa di unico. Tensione Normale ci sia" - Atalanta, Percassi: "Viviamo qualcosa di unico. Tensione Normale ci sia" - L'Atalanta a un passo dal sogno: alle 21 di mercoledì 22 maggio, la formazione nerazzurra affronterà il Bayer Leverkusen nella finale di europa League a Dublino. Prima del calcio d'inizio, ... gianlucadimarzio