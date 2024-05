Perché è sempre più importante difendere la biodiversità

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La diversità biologica o, così come viene definita dalla Convenzione approvata alla Conferenza delle Nazioni Unite su ambiente e sviluppo tenutasi a Rio de Janeiro nel 1992, riguarda “ogni tipo di variabilità tra gli organismo viventi, compresi, tra gli altri, gli ecosistemi terrestri, marini e altri acquatici e i complessi ecologici di cui essi fanno parte; essa comprende la diversità entro specie, tra specie e tra ecosistemi”. Si tratta, in buona sostanza, della ricchezza di vita sulla terra: milioni di piante, animali e microrganismi e gli ecosistemi che essi costituiscono. Il 22 maggio di ogni anno, secondo le intenzioni dell’Onu, si celebra la Giornata della, un invito rivolto al tutti per arrestare e invertire la perdita dicome stabilito dal Piano per laapprovato a Kunming-Montreal nel 1922: proteggere il 30% delle terre, degli oceani, delle zone costiere e delle acque della Terra, ridurre di 500 miliardi di dollari annuali i sussidi governativi dannosi per la natura, riconoscere più diritti alle comunità indigene nella tutela della natura, dimezzare gli sprechi alimentari, ridurre l’uso dei fertilizzanti, rigenerare almeno il 30% degli ecosistemi degradati, mobilitare investimenti pubblici e privati per almeno 200 miliardi l’anno entro il 2030.