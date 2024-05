Perché devi provare a mettere le lenzuola al contrario

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Per molti di noi, rifare il letto è un lavoro noioso. Anche se molti di noi hanno imparato le basi, questo non rende necessariamente il compito più facile. In genere, l’allestimento medio del letto comprende un lenzuolo matrimoniale, un lenzuolo superiore e una trapunta, un piumino o un piumone. Sebbene non sia necessaria una laurea per rifare il letto, ci sono alcuni consigli e trucchi utili che possono rendere il processo più efficiente. Sorprendentemente, molte persone non sanno dileal rovescio. Ci credete? Ecco… Secondo Southern Living, il segreto sta nel fatto che il lato decorato del lenzuolo superiore deve essere rivolto verso il basso. Anche se inizialmente potrebbe sembrare un controsenso, ha perfettamente senso quando si piega il lenzuolo sopra il piumone, il trapuntino o la trapunta. In questo modo, il lato con la fantasia sarà visibile, aggiungendo un tocco decorativo al letto.

Uno dei casi esemplari dove la decorazione viene usata come completamento ideale degli arredi. Con soluzioni e stili adatti a ogni contesto - Uno dei casi esemplari dove la decorazione viene usata come completamento ideale degli arredi. Con soluzioni e stili adatti a ogni contesto - Uno dei casi esemplari dove la decorazione viene usata come completamento ideale degli arredi. Con soluzioni e stili adatti a ogni contesto ... living.corriere

Paola Barale: «Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto» - Paola Barale: «Molto spesso non basta una persona sola per avere un rapporto perfetto» - La conduttrice si racconta a Vanity Fair: la 57 enne è impegnata al Teatro Golden di Roma con "Tris di cuori", dove interpreta una scrittrice ... corriere

Sanità, persi 4000 posti letto in Emilia-Romagna: “Mancano fondi e personale” - Sanità, persi 4000 posti letto in Emilia-Romagna: “Mancano fondi e personale” - In vent’anni sono diminuiti sia nel pubblico che nel privato accreditato: si è passati da 4,2 a 3,1 posti letto negli ospedali pubblici ogni ... bologna.repubblica