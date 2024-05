Perché della AEW vediamo solo gli errori?

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Da qualche tempo la AEW sembra sbagliarle tutte: si lascia sfuggire Cody Rhodes e CM Punk che poi diventano i nuovi voltiWWE, rispondono alle provocazioni dei fan e di CM Punk quasi si sentissero in difetto e il prodotto viene giudicato non all’altezza degli standard precedenti da un punto di vista creativo e di gradimento. Le cause del declino e del nuovo divario con la WWE Da qualche tempo la AEW non sembra più la fidanzatina d’America, la compagnia quasi priva di difetti che veniva difesa ad ogni costo dalla Internet Wrestling Community. Il paragone con la WWE che prima era uno dei punti di forzacompagnia, oggi sta diventando sempre più scomodo. Se prima era la AEW a cercarlo continuamente, per evidenziare i suoi punti di forza, oggi sembra paradossale fare confronti tra due realtà che sembrano essere sempre meno paragonabili.