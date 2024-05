Pentathlon Moderno - World Cup 2024 | al via ad Ankara la finale con quattro azzurri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ha preso il via ad(Turchia) ladellaCupdi, che si concluderà domenica 26 maggio. In virtù del forfait della campionessa in carica Elena Micheli (Carabinieri), sono soltanto due le azzurre ai nastri di partenza. Si tratta di Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) e Alice Sotero (Fiamme Azzurre), che hanno concluso il Ranking Round rispettivamente con 215 e 210 punti. Per quanto riguarda la gara maschile, invece, Matteo Cicinelli (Carabinieri) ha ottenuto 225 punti, venti in più di Giorgio Malan (Fiamme Azzurre), che ne ha totalizzato 205. La gara proseguirà giovedì con le semifinali femminili: previste le prove di equitazione, scherma Bonus Round, nuoto e laser run. Venerdì sarà invece il turno delle semifinali maschili, prima delle due finali in programma sabato. L’obiettivo comune per tutti gli atleti al via è quello di ottenere punti nell’UIPM OlympicRanking list, che assegnerà pass per Parigiai primi sei atleti non ancora qualificati.