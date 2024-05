Pentathlon - ha preso il via la Finale della World Cup di Ankara | oggi in scena i ranking round di scherma

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Hail via nella giornata odierna la tappa di(Turchia) valevole comeCup 2024 dimoderno. Ricordiamo che questo appuntamento avrà lo stesso format dei Giochi Olimpici di Parigi. Il programma odierno prevedeva ildiin vista delle semifinali maschili e femminili. Due le azzurre impegnate: Alessandra Frezza (Aeronautica Militare) ha chiuso con 215 punti, Alice Sotero (Fiamme Azzurre) con 210. Passando al comparto maschile invece 225 punti per Matteo Cicinelli (Carabinieri) e 205 per Giorgio Malan (Fiamme Azzurre). Come proseguirà il programmatappa di? Domani, giovedì 23 maggio, sono in programma le semifinali femminili che prenderanno il via alle ore 09.00 italiane. Alice Sotero gareggerà nella SemiA, mentre Alessandra Frezza sarà impegnata nella SemiB. Venerdì 24 maggio, invece, sono in programma le semifinali maschili, con Cicinelli e Malan entrambi inseriti nella SemiA, mentre sabato 25 maggio si svolgeranno le due finali: al mattino quella femminile, e al pomeriggio lamaschile.

