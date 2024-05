Pellegrino-Barrere oggi in tv | orario - canale e diretta streaming qualificazioni Roland Garros 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Andreaaffronterà Gregoirenel secondo turno delledel, secondo Slam della stagione. Sempre molto discontinuo il talento pugliese, che all’esordio a Parigi quest’anno ha vinto un match incredibile contro il gigante Maxime Cressy. Ben tre match point annullati consecutivamente da parte di Andrea, che ora parte però sfavorito contro il francese attualmente n°108 del mondo e reduce dalla finale nel ricco challenger di Bordeaux, dove ha battuto anche gente del calibro di Murray e Ramos Vinolas prima di perdere contro Fils nell’appuntamento per il titolo. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIscenderanno in campo, mercoledì 21 maggio, come terzo match dalle ore 10:00 sul Court 7. Non è prevista una copertura televisiva. Gli appassionati, tuttavia, potranno seguire il match tramite la piattaformaDiscovery+ (previo abbonamento).