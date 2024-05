Pedonalizzazione di via Roma - le modifiche ai bus

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arezzo, 22 maggio 2024 – Autolinee Toscane informa che ad Arezzo, fino al 14 settembre 2024, nei giorni di venerdì e sabato dalle ore 18.30 alle 24, sarà chiusa al transito, Via. Linee urbane Linea A+ le corse provenienti dal capolinea giunte in Via Veneto devieranno per Viale Michelangelo (fermata provvisoria) - Viale Signorelli - Via Giotto e normale percorso. Linea B+ effettua il seguente percorso: normale servizio fino a Viale Giotto poi le corse transiteranno da Viale Michelangelo, Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) e normale percorso. Linea D da via Salmi effettua il seguente percorso: via Signorelli – viale Michelangelo – Viale Pier della Francesca (fermata provvisoria) - Baldaccio – Viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e percorso regolare. Linea E da Staggiano effettua il seguente percorso: via Signorelli-viale Michelangelo- viale Pier della Francesca (fermata provvisoria)-Baldaccio-viale Michelangelo (fermata provvisoria)-via Signorelli e percorso regolare.