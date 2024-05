PC Copilot Plus - cosa sono e perché rivitalizzeranno il mercato dei computer

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, Microsoft e Samsung. Nel giro di poche ore sisusseguiti una pioggia di annunci di nuovi notebook, caratterizzati da una tecnologia in comune: l'intelligenza artificiale generativa. Più precisamente la presenza di chip dedicati e unità di elaborazioni neurali (NPU) progettati per sfruttare le capacità dell'IA. Con una differenza sostanziale rispetto ai vecchi pc, non più basati sul cloud ma in grado di gestire tutte le operazioni all'interno del dispositivo, con un guadagno in termini di prestazioni e sicurezza. In quanto migliora l'efficenza dei carichi di lavoro e i dati restano all'interno del, riducendo i rischi di violazioni legati alla privacy. Il fattore determinante di questa ondata di prodotti è l'IA, tecnologia che domina il dibattito e spacca l'opinione pubblica, anche quando si parla di AI PC, cioè deibasati sull'intelligenza artificiale.