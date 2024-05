Pauroso frontale di notte nel sottopasso | tre feriti Uno gravissimo a Cisanello

(Di mercoledì 22 maggio 2024)scontrotra due auto l’altro ieri intorno alla mezzaneldi via Ingrellini a San Filippo. Tre le persone rimaste ferite: in particolare è in gravi condizioni un 30enne di origine siciliana trasferito ain prognosi riservata. Subito dopo l’incidente alcuni passanti hanno avvertito il 112 che ha inviato sul posto due autoambulanze della Misericordia di Lucca, l’automedica del Campo di Marte e una squadra dei vigili del fuoco. Proprio i vigili del fuoco hanno dovuto impegnarsi parecchio per estrarre idalle lamiere delle due vetture semidistrutte. Due passeggeri a bordo delle due vetture, tra i quali un anziano lucchese, sono rimastiin modo non grave, mentre ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti, trasportato prima all’ospedale San Luca in codice rosso e poi trasferito appunto a

