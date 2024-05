Paura in Valsamoggia Strade - negozi e raccolti | Danni per milioni Ma riaprono le scuole

(Di mercoledì 22 maggio 2024) di Gabriele Mignardi Conto milionario per le tre ore di nubifragio che lunedì sera hanno flagellato la fascia collinare tra Bazzano e Monteveglio. Un picco di 80 millimetri di acqua piovana precipitata ad alta intensità su un territorio limitato, con epicentro nella stretta valle di Rio Marzatore, dove si sono registrati ie i rischi maggiori. La furia della piena che si è scaricata allo sbocco sulla via provinciale ha trascinato alberi e fango, ma anche automobili in transito con due automobilisti ribaltati e imprigionati nell’abitacolo salvati in extremis dall’intervento dei Vigili del fuoco. Un incubo per gli abitanti della, già colpita un anno fa dall’alluvione., ma anche rabbia per un copione che si ripete. La piazza simbolo, quella di Monteveglio, rifatta dopo l’alluvione, è infatti tornata sott’acqua. Leallagate hanno indotto il sindaco a chiudere per un giorno tutti gli istituti di ogni ordine e grado, in tutte le municipalità.

