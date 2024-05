Paura durante la notte Il sistema però regge

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un’altradie una giornata di scuole chiuse dopo l’allerta meteo dell’altra sera. Ma il ““ ha tenuto, e i corsi d’acqua sono rimasti in alveo. Nessuna ulteriore esondazione e nessun intervento per danni o allagamenti nella zona di Bellinzago e Gessate, messa in ginocchio dalla piena delle Trobbie di mercoledì scorso. L’ordinanza di chiusura di tutti i plessi scolastici del paese era stata siglata dal sindaco Michele Avola l’altra sera, in via cautelativa "ma soprattutto perchè – spiega – il nostro piano dell’emergenza comunale prevede questo provvedimento in caso di sos idrogeologico e idraulico color rosso emanato dalle autorità competenti. La situazione qui è ancora comunque molto difficile, meglio evitare disagi supplementari che, in caso di pioggia particolarmente forte, avrebbero potuto verificarsi". Nei 22 Comuni dell’area Adda Martesana allagati mercoledì scorso, intanto, si procede con la raccolta schede danni compilate dai cittadini.