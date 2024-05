Pattinaggio artistico a rotelle | azzurri super nella Solo Dance all’AIS di Trieste! Casella trionfa - Sasso la spunta dopo una gara pazzesca

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Arrivano responsi di peso dall‘Artistic International Series, seconda tappa della competizione itinerante in scena in questi giorni al PalaPikec di Opicina inspecialità dellariservata alla massima categoria gli atleti della Nazionale italiana hanno collezionato due splendide doppiette, iniziando nel migliore dei modi la stagione internazionale.prova maschile successo nettissimo per Giorgio, una delle personalità più interessanti dell’intero movimento. Il pattinatore, già in testala style, ha difeso magistralmente il primato confezionando un programma molto intenso, incentrato sul tema “The Jester“, ben imbastito da giochi di fili e da un notevole uso dell’attrezzo. L’inizio è già positivo, sintetizzato da una footwork sequence premiata con il livello 4, elemento che ha preceduto poi lastep sequence e i cluster (anche questi di livello 4), preludio dell’unica grande passaggio a vuoto della prova, ovvero i travelling, viziati da un inciampo che ha portato il pannello ad assegnare un no level.