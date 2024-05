Patek Philippe da 80mila euro rubato a una turista Scippatore incastrato dal Dna trovato su un cappello perso nella fuga

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Forte dei Marmi, 22 maggio 2024 – E’ stato fermato il presuntodi unastraniera a Forte dei Marmi. A giugno dello scorso anno, alla donna era stato strappato dal polso un orologio di pregio del valore di circa. L’uomo, di origine campana, è stato rintracciato a Napoli. L’indiziato è un 26enne residente a Napoli, per il quale sono stati documentati, grazie alle indagini svolte dalla squadra mobile di Lucca coadiuvata dagli agenti del commissariato di Forte dei Marmi, gravi indizi di colpevolezza per il furto con strappo di un orologio. Per rintracciare il 26enne è stato determinante l’ausilio delle indagini tecniche svolte dalla Polizia Scientifica, che ha estrapolato il profilo genetico dell’indagato presente su un cappellinodurante una. Il riscontro ha consentito di rintracciare il giovane campano.