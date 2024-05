Partita del Cuore 2024 | il 28 giugno in Versilia la Nazionale Cantanti

Leggi tutta la notizia su danielebartocciblog

(Di mercoledì 22 maggio 2024) E’ ormai tutto pronto per ladel: sarà un vero e proprio spettacolo in compagnia dellaItaliana. Nella serata di venerdì 28, allo Stadio Comunale di Forte dei Marmi, è in programma la divertentedel. Il tutto all’interno della splendida cornice delle Olimpiadi del, organizzate come sempre da Paolo Brosio e dal suo staff. Appuntamento a scopo benefico anticipato quest’anno a fine(anziché ad agosto). Il programma è in fase di definizione e potrebbe subire alcune variazioni. Mancano soltanto alcuni dettagli e nei prossimi giorni dovrebbe arrivare l’ufficialità da parte degli organizzatori. Ad oggi si dovrebbe partire venerdì 28con ladel(ore 20.30), seguita dal Gran Galà Dinner al Remo Beach Imperiale Forte dei Marmi. Sabato 29sarà invece la volta del Galà dele serata Canzone del(cena sotto la regia dello chef stellato Andrea Mattei), in compagnia dei principali artisti italiani e internazionali.