Parco Tommaso Forti - Petrillo | Bagni inutilizzabili e condizioni inaccettabili per il personale di sorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Fiumicino, 22 maggio 2024 – “Nel corso del Consiglio comunale di ieri ho voluto portare all’attenzione della cittadinanza una situazione critica che riguarda il. Da febbraio, ipubblici delsonoa causa di ripetuti atti vandalici”. A parlare in un comunicato stampa è Angelodella Lista civica Ezio sindaco “Al netto di questa problematica – prosegue– dal momento che erano previsti due affidamenti per la pulizia dei, uno che scadeva a marzo e uno che iniziato subito dopo, ho chiesto in Consiglio comunale che i fondi erogati per la pulizia dei, proprio perché, siano scorporati dall’affidamento in essere e non liquidati dall’affidamento precedente, e che quindi l’Amministrazione possa risparmiare almeno su questa spesa. Su questa richiesta l’assessore Costa ha manifestato parere positivo.