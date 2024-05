Papa | tempo guerra mondiale -bisogno pace

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 22 maggio 2024) 10.00 "Preghiamo per la, abbiamodi, il mondo é in. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina che sta soffrendo tanto. Non dimentichiamo la Palestina, Israele, che si fermi questa. Non dimentichiamo il Myanmar e non dimentichiamo tanti Paesi in". Lo ha dettoFrancesco al termine dell'udienza generale, invitando a"pregare per lain questodi".