Papà sbalordito dal compito di matematica della figlia | Troppo difficile anche per un laureato

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un, alle prese con undi, ha chiesto aiuto sui social perché considerava il problema “per un”. Il padre non è riuscito ad aiutare lae sconcertato ha cercato una spiegazione su Reddit. “Miaha detto che aveva bisogno di aiuto con i compiti e questo numero misterioso sta per farmi perdere la pazienza“, ha detto l’uomo, condividendo la foto dell’esercizio. Sotto il post ha ricevuto oltre 200 messaggi di utenti che si sono impegnati per cercare una risposta al quesito. La domanda delrecita: “Il signor Ruis fornisce alla sua classe indizi su un numero misterioso di 6 cifre. Il 3 è in una posizione che è 10 volte maggioreposizione dello 0. L’1 è in una posizione che è 10 volte inferiore al posto dello 0. Il 4 è in un posto che è 10 volte più grande del posto del 3.

Ghali, lo sfogo social per i suoi 31 anni: "È come se in questo giorno affrontassi il mio più grande peccato: non aver fatto pace con mio ... - Ma non ha mai dimenticato quelle visite in carcere per andare a trovare il suo papà. Ghali, alla ... Mastrota Lo sento per il bene di nostra figlia" di Marzia Nicolini People Cannes 2024, Kevin Costner ...

Il grande ex. Glenn Str mberg: Io, stregato dall'Atalanta - Lunedì scorso ero a un Premio con sua figlia Claudia... abbiamo ricordato papà Emiliano e come sempre mi sono scese due lacrimucce. È stato il "Mondo" a convincermi a restare anche in B, Eriksson mi ...