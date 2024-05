Papa Francesco | No alle donne diacono e non si possono benedire le unioni omosessuali

(Di mercoledì 22 maggio 2024) La Chiesa è aperta a tutti: “Tutti, tutti, tutti”, come ha ribaditoin un’intervista concessa all’emittente statunitense Cbs, ma “non si puòun’unione omosessuale” né “ordinare diaconi” le. “Il Vangelo è per tutti”, ha sottolineato il Pontefice nell’intervista concessa il 24 aprile scorso a Santa Marta a Norah O’ll, direttrice di Cbs Evening News e trasmessa in parte ieri sera nel corso del programma 60 Minutes. “Anch’io sono un peccatore”. Ma, ha rimarcato Bergoglio, “se la Chiesa mette alla sua porta una dogana, cessa di essere la Chiesa di Cristo”. Tuttavia,ha voluto offrire un chiarimento sulla questione delle benedizioni, dopo le polemiche sul documento dottrinale Fiducia Supplicans. “La benedizione è per tutti”, ha spiegato il Pontefice. “Quello che ho permesso non è stato dil’unione” perché questo andrebbe contro “la legge della Chiesa”.

