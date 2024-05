Papa Francesco frena l’idea del diaconato aperto alle donne | Sono di grande servizio per la Chiesa - ma non come ministri

(Di mercoledì 22 maggio 2024)chiude ancora una volta le porte alla possibilità che lepossano essere ordinate diacono. In un’intervista a Cbs, il Pontefice ha escluso del tutto questa eventualità: «Se si tratta di diaconi con gli ordini sacri, no», ha risposto senza esitazionialla domanda della giornalista. «Ma lehanno sempre avuto, direi, la funzione di diaconesse senza essere diaconi, giusto?», ha poi aggiunto il Pontefice. Secondo, «ledi» allaCattolica. Ma proprio in quantoe non, ha precisato il Pontefice, «». Le, ha poi continuato Bergoglio, «più coraggiose degli uomini» e «sannoproteggere meglio la vita». Eppure, «fare spazionellanon significa dare loro un ministero». Le parole pronunciate nell’intervista a Cbs rappresentano la chiusura più netta mai arrivata dasulla questione.

