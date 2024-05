Papa Francesco chiude all’ipotesi del diaconato femminile con gli ordini sacri Fare spazio alle donne nella Chiesa non significa dare loro un ministero

(Di mercoledì 22 maggio 2024) In un’intervista alla Cbs rispondecritiche dei conservatori Usa e dice nodiaconesse come figura istituzionale

“Il Pd può cambiare idea, sul Jobs Act come sulle scelte sbagliate sui migranti”, intervista a Paolo Ciani - “Il Pd può cambiare idea, sul Jobs Act come sulle scelte sbagliate sui migranti”, intervista a Paolo Ciani - Paolo Ciani: «Deve essere paradigma di pace, di diritti umani e di solidarietà universale. Demos sostiene la candidatura di Tarquinio» ... unita

Papa Francesco 'chiude' alle donne diacono: no della Chiesa - papa francesco 'chiude' alle donne diacono: no della Chiesa - No alle donne diacono. Il papa, sul ruolo delle donne nella Chiesa, in una intervista alla Cbs rilanciata dai media vaticani, ribadisce che sono loro quelle che portano avanti "tutti i tipi di... informazione

Papa Francesco: udienza, “nel cuore umano sorgono spesso pericolosi deliri di onnipotenza” - papa francesco: udienza, “nel cuore umano sorgono spesso pericolosi deliri di onnipotenza” - “Nel cuore umano sorgono spesso deliri di onnipotenza, tanto pericolosi! E questo ci fa tanto male”. Lo ha detto il papa, nella catechesi dell’udienza di oggi, l’ultima del ciclo sulle virtù, dedicata ... agensir