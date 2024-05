Papa Francesco all’Udienza Generale | Preghiamo per la pace

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Articolo pubblicato mercoledì 22 Maggio 2024, 14:29 In occasione dell’Udienzaribadisce il suo appello alla. “per la. Abbiamo bisogno di. Il mondo è in guerra. Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, che sta soffrendo tanto. Non dimentichiamo la Palestina, Israele. Che si fermi questa guerra. Non dimentichiamo il Myanmar. E non L'articolo proviene da Il Difforme.