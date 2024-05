Pane fatto in casa | la ricetta facile e veloce

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Con lafacilissima di questa pagina preparo delmorbidissimo che piace a qualunque tipo di palato. Ladi questoinda portare a termine infatti lavoro gli ingredienti tra di loro in pochi minuti. Per non correre il rischio di dimenticare anche il passaggio più piccolo è possibile guardare la video-posta a fine pagina. Portando questoa tavola faccio sempre un figurone e gli ospiti rimangono senza parole dopo averlo assaggiato.in: ingredienti e preparazione. In pochi minuti preparo delinche è così morbido da far venire l’acquolina in bocca a grandi e piccini. Una volta preparato iltto devo solo farlo lievitare per un’oretta e dopo posso inserirlo tranquillamente in forno. Gli ingredienti che uso sono: 5 gr di lievito in polvere 1 cucchiaio di zucchero 200 ml di latte caldo 300 gr di farina 1 cucchiaino di sale 2 cucchiai di olio vegetale Prima di infornare invece mescolo 1 cucchiaio di latte con il tuorlo di 1 uovo.

