Panchina Milan - pressing totale per Fonseca | contatti continui e un retroscena …

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ilstarebbe continuando a spingere per arrivare a Paulo, candidato numero uno per la, e ci sarebbero

Baseggio: “Van Bommel è un allenatore dal gioco molto offensivo ma sta incontrando difficoltà, non gli suggerirei il Milan” - Baseggio: “Van Bommel è un allenatore dal gioco molto offensivo ma sta incontrando difficoltà, non gli suggerirei il milan” - Walter Baseggio a milanNews ha parlato accuratamente di Mark Van Bommel sostenendo che non potrebbe essere pronto per la panchina rossonera ... Il parere “Andare da una società come l’Anversa al milan ... msn

Milan, arriva l’ufficialità: succederà contro la Salernitana - milan, arriva l’ufficialità: succederà contro la Salernitana - Il club rossonero ha comunicato che contro la Salernitana sarà la giornata della prima volta a San Siro. Giovedì la presentazione ufficiale ... spaziomilan

Sesko-Milan, importante aggiornamento sul futuro: il calciatore ha deciso - Sesko-milan, importante aggiornamento sul futuro: il calciatore ha deciso - Sesko è uno dei grandi obiettivi in casa milan. L'attaccante ha preso un'importante decisione che inciderà sul suo futuro. spaziomilan