Panchina Milan - Paulo Fonseca ha scelto | pronto al taglio dello stipendio per il Diavolo

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il prossimo a sedersi sulladelpotrebbe essere proprio: il tecnico èa tagliarsi loÈ una partita a scacchi doppia, forse anche tripla quella che sta giocando la dirigenza delin questi giorni. I rossoneri sono infatti impegnati su più fronti. Da una parte si pensa al calciomercato, dall’altra si lavora all’addio di Pioli ma c’è anche da trovare il suo sostituto. Il preferito resta, che sembra essere sempre più vicino. Niente di ufficiale, sia chiaro, ma tanti indizi che fanno una prova. Dopo aver rifiutato il rinnovo di contratto con il Lille, infatti, il portoghese si prepara a incontrare il Marsiglia, la cui proposta però non lo entusiasma. Nonostante le due squadre francesi offrano di più in termini economici, infatti, il prestigio e la rosa delsembrano fare la differenza.

Terremoto Milan, Fonseca e Guirassy: scoppia il caos! Dicono che… / News - Terremoto milan, Fonseca e Guirassy: scoppia il caos! Dicono che… / News - Da #Nopetegui a #Nonseca è un attimo. In casa milan si sta clamorosamente ripetendo il tormentone esploso solamente poco tempo fa quando Lopetegui sembrava ormai a un passo dalla panchina rossonera. ilmilanista

Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv Sky, DAZN, Rai o TV8 Le quote dei bookmaker - Atalanta-Bayer Leverkusen dove vederla in tv Sky, DAZN, Rai o TV8 Le quote dei bookmaker - Atalanta-Bayer Leverkusen tv e streaming, le news sulla finale di Europa League. Dea, per i broker è mission impossible ... affaritaliani

Milan, arriva l’ufficialità: succederà contro la Salernitana - milan, arriva l’ufficialità: succederà contro la Salernitana - Il club rossonero ha comunicato che contro la Salernitana sarà la giornata della prima volta a San Siro. Giovedì la presentazione ufficiale ... spaziomilan