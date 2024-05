Panchina Milan - Moretto | Piol - ufficialità a breve Per Fonseca pronto…

Di Marzio: "Il Milan ha scelto Paulo Fonseca" - Di Marzio: "Il milan ha scelto Paulo Fonseca" - Gianluca Di Marzio, esperto di mercato Sky, ha parlato della scelta del milan per la panchina in vista delle prossime stagioni agonistiche. Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky, attraverso il ... areanapoli

Addio Pioli, quando verrà comunicato l’esonero: la novità su Fonseca - Addio Pioli, quando verrà comunicato l’esonero: la novità su Fonseca - Arriva la notizia sull'esonero di Stefano Pioli e la decisione presa su Paulo Fonseca. Novità per il milan e il suo futuro. Il club rossonero ha scelto ... spaziomilan

Zirkzee tra Milan e Juventus: incontro per il nuovo bomber - Zirkzee tra milan e Juventus: incontro per il nuovo bomber - incontro e pressing rossonero Il milan sabato darà l’addio a Pioli in panchina e a Giroud in attacco, con il nazionale francese che dalla prossima stagione giocherà nella MLS americana. Moncada e ... calciomercato