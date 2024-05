Panchina Milan - finisce il sogno dei tifosi | Thiago Motta lascia il Bologna e va…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 22 maggio 2024)ildeiha deciso: lascerà ilper approdare alla Juve. Sfuma un altro allenatore… In casasfuma un altro allenatore. La notizia era nell’aria e la si percepiva già da un po’. Adesso, però, ci siamo: l’attuale allenatore del, ha deciso dire il club rossoblù al termine della stagione, per approdare a Torino alla Juventus. Sarà, quindi, l’italo-brasiliano a prendere il posto di Max Allegri, esonerato con effetto immediato dopo la sfuriata al termine della vittoria della Coppa Italia. Irossoneri vedono, quindi, sfumare un altro possibile candidato per il sostituto di Stefano Pioli, che si prepara a disputare la sua ultima gara alla guida tecnica del(il futuro rossonero parla sempre più portoghese…). Ciò che ha fattodurante questa stagione con ilè qualcosa di veramente incredibile ed è riuscito a riportare la formazione emiliana in Champions League, sessant’anni dopo l’ultima volta.