Palma Campania | circola a bordo di un veicolo rubato con telaio contraffatto

(Di mercoledì 22 maggio 2024) . La Polizia di Stato denuncia un ventenne. Nella mattinata di ieri, gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Nola, durante servizi mirati alla repressione dei reati di furto e clonazione di veicoli, nei pressi dello svincolo autostradale A30, hanno proceduto al controllo di un. Dagli accertamenti di seguito esperiti, confrontando il VIN (Vehicle Identification Number) posto sul parabrezza e la targhetta identificativa del costruttore del vano motore, sono apparse delle difformità rispetto a quelli originali; pertanto, il conducente, identificato per un 20enne di San Giuseppe Vesuviano, è stato invitato negli uffici di polizia per un controllo più approfondito ed è emersa l’effettiva contraffazione deldella vettura, risultata essere oggetto di furto denunciato nel settembre 2022 a Terzigno (NA).

