Pallone e solidarietà Domani a Crema la partita Un sogno nel cuore In campo per i disabili e le famiglie indigenti

(Di mercoledì 22 maggio 2024)alle 18.30 nello stadio Voltini disi terrà ladi calcio intitolata “Unnel”, la cui finalità è quella di sensibilizzare il grave disagio creato dallatà sia per coloro che ne sono afflitti, sia per le loro. Vi sarà l’attribuzione di un fondo diche sarà gestito dal Comune di, destinato a favore di, al cui interno vi sono persone, le cui terapie necessitano di un aiuto economico che sarà loro erogato mediante tale fondo. Inla squadra Nation Blue e le “All Star”. Hanno aderito all’iniziativa l’ex campione della Juventus e della Nazionale Alessio Tacchinardi, l’ex centrocampista del Milan Angelo Colombo, l’ex calciatore del Psg Boukary Dramé, il brasiliano Reginaldo Ferreira Da Silva e artisti dello spettacolo. R.S.

