Pallavolo - Pedraglio Bper Banca | Crediamo in valori sport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “Siamo fermamente convinti del valore delloper i suoi insegnamenti di impegno, passione spirito di squadra, inclusione e solidarietà”. Lo ha detto Camilla, responsabile External relations diin occasione della presentazione della nona edizione delBeach Volley Italia Tour che inizierà l’ultimo week end di maggio da Pescara fino e si concluderà a Bergamo a settembre. “Il beach volley – ha continuato– incarna questi principi e rappresenta una tradizioneiva di eccellenza in Italia capace di radunare tantissimi appassionati. Siamo promotori e sostenitori delBeach Volley Italia Tour fin dalla prima edizione e siamo felici di associare il nostro brand a questa manifestazione, certi che anche quest’anno sarà un’occasione die socialità per atleti e tifosi”. Il tour composto da 8 tappe, oltre 1500 partite e più di mille partecipanti tra settore maschile e femminile ha visto nelle scorse edizioni oltre 100 mila spettatori e 1 milione e 250 mila persone coinvolte sui social network e dalle dirette streaming.

