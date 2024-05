Pallavolo - Pedraglio Bper Banca | Crediamo in valori sport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Roma, 22 mag. (Adnkronos) - “Siamo fermamente convinti del valore delloper i suoi insegnamenti di impegno, passione spirito di squadra, inclusione e solidarietà”. Lo ha detto Camilla, responsabile External relations diin occasione della presentazione della nona edizione delBeach Volley Italia Tour che inizierà l'ultimo week end di maggio da Pescara fino e si concluderà a Bergamo a settembre. “Il beach volley – ha continuato– incarna questi principi e rappresenta una tradizioneiva di eccellenza in Italia capace di radunare tantissimi appassionati. Siamo promotori e sostenitori delBeach Volley Italia Tour fin dalla prima edizione e siamo felici di associare il nostro brand a questa manifestazione, certi che anche quest'anno sarà un'occasione die socialità per atleti e tifosi”.

