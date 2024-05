(Di mercoledì 22 maggio 2024) (Adnkronos) – “Nove anni di questo, tanta emozione, tante spiagge oltre 2.500 chilometri in tutta, un belche sicon". Così Thomas, consigliere Aibvc e promoter dell'evento in occasione della presentazione della nona edizione delche inizierà l'ultimo week end di maggio da Pescara L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Pallavolo, Pedraglio (Bper Banca): "Crediamo in valori sport" - Pallavolo, Pedraglio (Bper Banca): "Crediamo in valori sport" - Lo ha detto Camilla Pedraglio, responsabile External relations di Bper Banca in occasione della presentazione della nona edizione del Bper Beach Volley italia Tour che inizierà l'ultimo week end di ... notizie.tiscali

Pallavolo, Casali: "Bper Beach Volley Italia Tour è bel connubio che si rinnova" - Pallavolo, casali: "Bper Beach Volley italia Tour è bel connubio che si rinnova" - “Nove anni di questo tour, tanta emozione, tante spiagge oltre 2.500 chilometri in tutta italia, un bel connubio che si rinnova con Bper". Così Thomas casali, consigliere Aibvc e promoter dell'evento ... adnkronos

Bper Beach Volley Italia Tour pronto a ripartire, al via da Pescara il 24/5 - Bper Beach Volley italia Tour pronto a ripartire, al via da Pescara il 24/5 - Diverse saranno le location storiche, ma anche tante altre nuove. Il circus è pronto a partire da La Prora di Pescara, spiaggia storica che richiamerà molti atleti e grande meta per il tutto il movime ... adnkronos