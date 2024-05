Pallanuoto serie B Lerici non può fallire Contro Metanopoli serve una vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Una partita da nonper far continuare il sogno: dopo lo stop rimediato in gara-1 dal WpMilano, ilSport chiama a raccolta i suoi tifosi per continuare a sognare la promozione in quello che ad oggi si preannuncia come l’inpiù importante dell’anno. Oggi alle 18.30 alla ’Mori’ di Spezia andrà in scena gara-2-e i Coccodrilli dovranno mettercela tutta per nonl’appuntamento, pena la fine della corsa play off. "I ragazzi sono usciti prima dal lavoro lunedì, sono arrivati aalle 19 e sono usciti alle 22. Ieri sera ci siamo allenati a Sori, la risposta fuori dal campo me l’hanno già data" commenta coach Andrea Sellaroli (nella foto) nel prepartita. Centrale, per poter staccare il pass per la ‘bella’ sarà anche l’atteggiamento mentale della rosa, che dovrà essere diverso da quello visto in vasca nel precedente infra le due formazioni.