Pallanuoto | Pro Recco domina gara-1 in casa - RN Savona battuta 8-5

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Il primo atto di una finale che non si vedeva da tredici anni è andato secondo il pronostico: davanti al pubblico dila Pronon trema e-1, mettendo la prima mano sullo scudetto numero trentasei della storia. RNche è costretto ad arrendersi per 8-5 nel derby: sabato si affiderà al proprio tifo per provare ad allungare la serie. Mani addosso e tensione alta sin dalle prime battute, con la compagine di Angelini che prova a basare la sua partita sulla difesa, concedendo al minimo le conclusioni dal perimetro. La Properò ha dei cecchini con l’uomo in più e Zalanki, Younger e Condemi indirizzano già il match con il 3-0 dopo 8?. Iocchi Gratta timbra il gol dell’ex con il 4-0, sempre in superiorità, mentre la prima rete savonese combacia con l’espulsione per gioco aggressivo di Kakaris. La rete di Campopiano però non basta a Rizzo e compagni che chiudono a metàsotto 5-2.

