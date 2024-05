Pallanuoto - la Roma Vis Nova si avvicina alla permanenza in Serie A1 Brescia ipoteca il terzo post - Quinto… il quinto

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024) LaA1 2023-2024 dimaschile manda in archivio la giornata dedicata a gara 1 delle finali dellaseason, che in quattro casi su cinque vedono rispettato il fattore campo. Sabato gara 2, che potrà dare i primi verdetti, eventuale bella mercoledì 29. Per i play-off, nella sfida che mette in palio lo scudetto la Pro Recco domina la prima partita col Savona, vinta per 8-5, ma con i campioni d’Italia e d’Europa in carica anche sul +5 nel corso del match, mentre nel duello per ilo ilpiega l’Ortigia per 12-10 e siall’ultimoo in Champions League. Laper il 5°o è l’unica che vede saltare il fattore campo: tra De Akker ei tempi regolamentari si chiudono sull’11-11, poi ai tiri di rigore i liguri la spuntano per 16-17,ndo l’ultimoo nell’Euro Cup 2024-2025, infine nella sfida per il settimoo il Telimar piega Trieste per 10-9.