Pallamano A Silver Dentro o fuori per la Publiesse Chiaravalle | vincere contro Cologne per sperare ancora nell’A Gold

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Domani gara 2 della semifinale promozione: i ragazzi di Guidotti devono soloper portare la serie a gara 3, 22 maggio 2024 – È il momento cruciale di un anno intero.60 minuti di cuore e testa per mantenere accesa la speranza di promozione in Serie A. Questa la missione che giovedì 23 maggio, alle ore 21.00, attende i ragazzi dellanella Gara 2 dei play offMetelli. I marchigiani, arrivati in Serie Acon l’obiettivo salvezza, si ritrovano invece nella seconda gara di semifinale per la promozione, dopo aver concluso il campionato al 2° posto e aver battuto l’Orlando Haenna nei quarti di finale. Cinque giorni fa la Gara 1 è andata al Metelli, anche a causa di un infortunio tra isi, e ora i marchigiani hanno la chance di pareggiare i conti vincendo la Gara 2 in casa per poi, eventualmente, arrivare allo spareggio di Gara 3, previsto per sabato 25 maggio, sempre a