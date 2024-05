Pagelle Giro d’Italia 2024 | Tiberi il più brillante fra gli ‘umani’ - che fatica per Zana e Fortunato!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 22 maggio 2024)Diciassettesima tappa, mercoledì 22 maggio Georg Steinhauser, 9: già sul Mottolino aveva sfiorato l’impresa, finendo terzo. Oggi il tedesco è bravissimo tatticamente nello scegliere il momento giusto per evadere dal gruppo, guadagna un tesoretto fondamentale di 3’20” di vantaggio e celebra la prima vittoria in carriera da professionista. Tadej Pogacar, 7,5: oggi il dittatore in rosa è stato magnanimo, ha lasciato la tappa ad altri. Sembrava volersene rimanere tranquillo. Tuttavia, dopo che Daniel Martinez ha ‘osato’ attaccarlo, lo sloveno ha valutato l’azione come un atto di lesa maestà. Ed in poche pedalate, quasi senza impegnarsi, ha nuovamente staccato tutti gli uomini di classifica. Antonio, 8: oggi, se non consideriamo l’alieno, è stato il migliore degli. Quando ha visto in difficoltà Arensman ed O’Connor, si è messo a tirare in prima persona per guadagnare secondi preziosi, finendo poi 3° all’arrivo e conquistando anche 4? di abbuono.