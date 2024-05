Pagelle Atalanta-Bayer Leverkusen 3-0 | voti e tabellino finale Europa League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildelladi. Avvio perfetto della Dea a Dublino: Lookman firma una doppietta strepitosa, il secondo gol in particolare è bellissimo, e all’intervallo è doppio vantaggio per i nerazzurri contro i tedeschi irriconoscibili ma spesso abituati a rimontare i risultati nelle seconde frazioni di gioco. Stavolta nessun ribaltone, anzi: Lookman la chiude nelcon una clamorosa tripletta e regala un sogno a un intero popolo. Di seguito ecco ledella partita. GLI HIGHLIGHTS LEDI3-0(3-4-2-1): Musso 6.5; Djimsiti 7, Hien 7, Kolasinac 7 (1’st Scalvini 7); Zappacosta 7 (39’st Hateboer sv), Ederson 7.5, Koopmeiners 7, Ruggeri 6.5 (46’st Toloi sv); De Ketelaere 6.5 (12’st Pasalic 6), Lookman 9; Scamacca 7 (39’st Touré). In panchina: Carnesecchi, Rossi, Bonfanti, De Roon, Holm, Bakker, Miranchuk.