(Di mercoledì 22 maggio 2024) Un evento nato grazie all’impulso dell’Istituto didi Montecatone, dell’Ausl di Bologna e dalloClub di Ozzano, con la collaborazione della Fondazione Montecatone Onlus. Sabato prossimo va in scena un open day (dalle 10 alle 18) dedicato alinin collaborazione con l’Istituto Montecatone e il Circolo Canottieri Aniene di Roma, che già da tempo si dedica a diffondere questa disciplina. Ad animare la giornata, la presenza dei campioni mondiali Marcos Cambronero e Oscar Agea, che arriveranno appositamente dalla Spagna, a cui si aggiungerà una rappresentanza del Circolo Canottieri Aniene di Roma – recente vincitore del campionato italiano, e una rappresentanza del gruppoivo paralimpico della difesa. "Ogni proposta che amplia le possibilità di praticare una disciplinaiva -dice Laura Simoncini, medico dirigente dell’Unità Spinale di Montecatone - è una ventata di entusiasmo per persone che, dopo un ricovero a Montecatone, tornano a casa e devono immaginarsi una quotidianità completamente diversa.

Padel in carrozzina, lo sport come riabilitazione - Padel in carrozzina, lo sport come riabilitazione - Un open day allo sport Club dedicato ai pazienti di Montecatone, ma non solo. La specialista Simoncini: "È un modo di socializzare" ... ilrestodelcarlino

Padel in carrozzina. Lo sport riabilitativo con due campioni: "Si avvera un sogno" - Padel in carrozzina. Lo sport riabilitativo con due campioni: "Si avvera un sogno" - Open day allo sport Club aperto ai pazienti di Montecatone, ma non solo. La dottoressa Simoncini: "È un modo di socializzare, porta entusiasmo". Sabato il programma dalle 10 alle 18 con gli spagnoli A ... ilrestodelcarlino

Canottaggio, vogate di benessere: l’energia a filo d’acqua - Canottaggio, vogate di benessere: l’energia a filo d’acqua - Una vogata di salute. Grande successo per la prima edizione della Rowing for the Cure sulle acque del Tevere, svoltasi sulla scia della recente manifestazione Race for The Cure, per ... ilmessaggero