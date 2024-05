Ottimizzazione finanziaria con l’Intelligenza Artificiale

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Nel panorama sempre più complesso della finanza aziendale, dove le sfide economiche richiedono soluzioni innovative, Finanza.tech si conferma all’avanguardia introducendo e presentando KYM, il matching di intelligenzaprogettato per offrire soluzioni mirate e innovative alle esigenze finanziarie delle aziende. KYM, acronimo di Know Your Match, rappresenta un vero e proprio baluardo nell’evoluzione tecnologica della gestione. Il sistema si distingue per le sue funzionalità avanzate che vanno oltre il semplice matching. Basato su un sofisticato sistema di intelligenzae machine learning, KYM analizza con precisione e in modo innovativo i dati economico-finanziari delle aziende individuando potenziali bisogni aziendali e proponendo gli strumenti finanziari adeguati al soddisfacimento di tali necessità. Inoltre, KYM considera le policy degli investors per proporre prodotti solo se l’azienda è effettivamente eleggibile.

