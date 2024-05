Osimhen ha detto sì al Chelsea - ma il Napoli non vuole fare sconti

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 22 maggio 2024) Victorè sempre più lontano dalla permanenza a. Le squadre che si sono mosse più concretamente per lui fino ad ora sono state Psg,e Manchester United. Il nigeriano spinge per la cessione in Inghilterra, con i blues che lo hanno messo tra le priorità per la prossima estate. Secondo quanto pubblicato dal giornalista Rudy Galetti su teamtalk: Victoril, anche se non ci sarà Mauricio Pochettino. La dirigenza sa che il club ha bisogno diun enorme investimento per rafforzare l’attacco, e l’obiettivo principale rimane il centravanti nigeriano.ha già dato la sua disponibilità per un possibile passaggio al; dovrebbero ricamare solo l’ingaggio, poiché i blues sono disposti a dargli un oneroso stipendio e il contratto sarebbe di 7 anni. Finora, ilè stato irremovibile sul fatto che nonridurre il prezzo della clausola, né il pagamento a rate.